Postepay Evolution: come funziona e quali prestiti erogano

Chi ha bisogno di liquidità urgente spesso si affida a banche e istituti di credito. Questi enti mettono a disposizione numerose soluzioni di credito che si possono ottenere in modo più o meno veloce. Tuttavia, è anche vero che spesso le banche richiedono dei finanziamenti e dei requisiti molto stringenti e spesso non è così semplice accedere ad un finanziamento bancario. Ecco perché molte persone oggi scelgono di optare per dei prestiti da richiedere presso enti alternativi, tra cui quelli messi a disposizione dagli uffici postali e in particolare da Poste Italiane.

In questa guida parleremo di uno dei prestiti proposti da Poste Italiane, vale a dire il prestito Postepay Evolution dedicato proprio a coloro che possiedono questa carta di credito. Oltre ai prestiti di Poste Italiane, puoi accedere a uno dei prestiti disponibili in rete, su cui puoi trovare informazioni sul sito https://piccoliprestitisulweb.it/.

Carta Postepay Evolution: cos’è e come funziona

La Postepay Evolution è una delle carte prepagate più diffuse al giorno d’oggi tra quelle proposte da Poste Italiane. Ciò che rende particolare questa carta riguarda il fatto che ad essa è associato un codice IBAN, per cui è possibile utilizzarla sia per ricevere ed effettuare bonifici che anche per altre operazioni tipiche di una carta standard. La Postepay Evolution ha un funzionamento abbastanza simile a quello di ogni altro tipo di carta prepagata. È possibile, tramite questa carta, fare acquisti in tutti i negozi, sia fisici che anche presenti on-line, in Italia e all’estero, che aderiscono al circuito MasterCard. Inoltre, è possibile prelevare liquidità dai Postamat e dagli ATM bancari.

È previsto inoltre il pagamento in modalità contactless presso i negozi fisici per importi al di sotto di 25€, ovvero senza digitare il codice PIN e senza dover firmare alcuna ricevuta. Naturalmente, in questi casi è opportuno che l’esercente abbia a disposizione il Pos adatto ad effettuare questi tipi di pagamenti. La Postepay Evolution permette di effettuare anche altre operazioni, tra cui ricaricare un’altra carta Postepay oppure il proprio telefono cellulare, ma anche effettuare posta giri e pagare i bollettini, multe, bollo auto e i moduli F24.

Cosa sapere sui prestiti Postepay Evolution

Se la tua intenzione è quella di fare richiesta di un prestito Postepay Evolution, il primo passo da compiere consiste nel recarsi presso un ufficio postale e fare richiesta della carta ricaricabile Postepay Evolution, se non la si possiede già. Chi non sa dove si trova la filiale di Poste Italiane più vicina a casa, può visitare il sito internet di Poste Italiane, inserendo il proprio indirizzo o il CAP, il codice di avviamento postale, per trovare così sulla mappa tutti gli indirizzi in cui possiamo richiedere la nostra Postepay Evolution.

Per aprire una carta Postepay Evolution ci si può recare direttamente nell’ufficio postale senza alcun preavviso oppure fissare un appuntamento. Un consulente di Poste Italiane sarà a disposizione per chiarire ogni dubbio e per permetterci di aprire la nostra carta di credito. È possibile ottenere la carta Postepay in tempi record, mentre l’erogazione dell’importo, se non si riscontrano problemi tecnici, avviene di solito in poche ore dalla richiesta della carta. Gli importi che si possono richiedere tramite i prestiti Postepay Evolution sono tre, ovvero 1000€, 2000€ o 3000€, e prevedono una durata del rimborso di 22 mesi al massimo. Tramite questo finanziamento è quindi possibile accedere solamente a piccoli importi. Per l’accesso occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 76 anni non compiuti a fine rimborso, oltre che essere residenti in Italia e avere un reddito da lavoratore o tramite cedolino pensionistico da dimostrare che sia prodotto in Italia.

Come avviene il rimborso della liquidità

Quando si sottoscrive un contratto di prestito Postepay Evolution si può scegliere il metodo di pagamento che si adatta di più alle proprie necessità. Oltre alla somma di credito che abbiamo ottenuto in prestito, bisogna tenere in considerazione anche gli interessi attivi sulla liquidità.

Solitamente, il rimborso avviene attraverso il pagamento dei classici bollettini postali, i quali prevedono una scadenza fissa mensile, oppure in alternativa si può optare per la cessione del quinto. È inoltre possibile richiedere in ogni momento anche l’estinzione anticipata del prestito Postepay Evolution, presentando la richiesta presso gli uffici di Poste Italiane e ricevendo il rimborso in un’unica rata della liquidità rimanente, aggiuntiva degli interessi.